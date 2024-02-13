Стало відомо, на скільки років війни Росії ще вистачить танків

4000 танків є зараз у російських сховищах

Росія втратила на війні в Україні понад 3000 танків. Це дорівнює всьому її довоєнному арсеналe. Проте країна-агресорка має на складах стару бронетехніку нижчої якості. Такого озброєння їй вистачить три роки бойових дій.

Про це йдеться у доповіді "Військовий баланс" Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон).

"Однак Москва змогла обміняти якість на кількість, дістаючи зі складів тисячі старих танків зі швидкістю, яка іноді могла досягати 90 танків на місяць", — йдеться у доповіді.

Запаси Росії говорять про те, що Москва "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання".

У доповіді зазначено, що Росія має у своєму складі 1750 основних бойових танків — від Т-55 50-х років та до сучасних Т-80 та Т-90. Ще 4000 танків є у сховищах.

"Ситуація підкреслює зростаюче відчуття глухого кута в бойових діях, яке може зберегтися протягом 2024 року", — пишуть дослідники.

До слова, Україна також зазнала тяжких втрат з моменту початку вторгнення у лютому 2022 року. Однак за допомогою Заходу вона змогла підтримувати запаси, одночасно збільшуючи якість.

Раніше "Телеграф" писав, що у лавах ЗСУ воює шведська версія німецького Leopard 2A5 — Strv.122, яку українські танкісти вважають найкращою технікою для нічного бою.