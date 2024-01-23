Не в коня корм: росіяни знову поставили на сухопутну техніку морську зброю

Нова саморобна техніка окупантів створена з урахуванням мінусів колишньої спроби

Росіяни продовжують "модернізувати" свою техніку, посилюючи її бойову міць, у результаті виходять вельми сумнівні екземпляри на базі легких тягачів. Свої експерименти вони продовжили, але цього разу в якості бази взяли більш важку техніку – танк Т-80Б.

Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на танк вирішили встановити корабельну зброю. Йдеться про бомбомет РБУ-6000.

РБУ-6000 на танку Т80Б

Раніше така техніка вже була помічена на шасі техніки окупантів, правда, тоді йшлося про традиційну жертву таких поліпшень – багатоцільовий легкоброньований тягач (МТЛБ). Ще восени 2023 року на МТЛБ було встановлено такий самий бомбомет РБУ-6000.

Як пише Олександр Коваленко, РБУ-6000 можуть вести вогонь на дистанції до 4,5 км, а бомби РГБ-60 це, по суті, некерований реактивний снаряд калібру 212 мм, з фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг за загальної маси 119 кг. Маса установки – 3,5 тонни. Цілком споряджена з РГБ-60 це ще плюс 1,5 тонни.

"Раніше РБУ-6000 вже "світилися" на МТ-ЛБ, що викликало не тільки питання щодо точності, функціональності та ефективності такого гомункулусу. Навряд чи така додаткова маса позитивно позначалася на бідолашника МТ-ЛБ. У результаті було прийнято єдине "правильне" рішення — поставити установку на танки Т-80Б, які отримали пошкодження вежі», — підкреслює експерт.

Крім того, Олександр Коваленко додав, що факт появи такого "покращення" говорить також про те, що:

МТ-ЛБ погано пристосовані до таких "покращень";

існує дефіцит бойових броньованих машин із необхідним озброєнням для надання вогневої підтримки;

є проблеми з подальшим ремонтом чи адаптацією танків після пошкодження башти.

Загалом в армії окупантів повно убого зробленої самопальної техніки. До неї відноситься, наприклад, новітня система радіопригнічення дронів "Санія", яка виглядає як справжній колгосп.