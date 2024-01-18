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У справу пішов збіднений уран? Як американська малокаліберна гармата знищила новий російський танк

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
M242 Bushmaster на БМП M2 Bradley Новина оновлена 18 січня 2024, 14:56
M242 Bushmaster на БМП M2 Bradley. Фото Відкриті джерела

Спеціальні снаряди змогли знищити найновіший російський танк без особливих проблем

Через величезні втрати в бронетехніці російські окупанти все частіше покладаються на зняті зі зберігання застарілі танки, яких у них ще 6-7 тисяч. Але й нові російські танки Т-90 легко знищуються з допомогою зброї 40-річної давності.

Йдеться про 25-мм гармату M242 Bushmaster, якою озброєна американська БМП M2 Bradley. Відео поразки Т-90 виклали у соцмережі Х.

Треба сказати, що 25-мм гармата M242 Bushmaster була використана ще в 1981 році і з тих пір зарекомендувала себе як відмінна зброя, що підтверджується і більш ніж 11 тисячами випущених одиниць. Зброя призначена для боротьби з легкоброньованою технікою ворога, вертольотами та літаками з дозвуковою швидкістю та встановлюється на бронетехніку, кораблі та авіацію.

M242 Bushmaster на борту корабля
Бушмайстер на борту корабля

При скорострільності до 200 пострілів за хвилину "Бушмайстер" може обрушити на ворога град снарядів, які в залежності від типу важать від 360 до 500 грамів. При цьому максимальна дальність стрільби гармати – майже 7 км, а найефективніша відстань застосування – до 3 км.

Але головна перевага M242 Bushmaster – наявність у номенклатурі боєприпасів двох видів снарядів, здатних боротися з ворожою бронетехнікою:

  • M791 — бронебійний оперений підкаліберний снаряд з трасером (APDS-T), призначений для ураження легкоброньованої техніки із сердечником з вольфраму;
  • M919 — бронебійний підкаліберний снаряд з трасером і піддоном (APFSDS-T), що відокремлюється, призначений для ураження легкоброньованої техніки з сердечником з збідненого урану.

Подібні типи боєприпасів виготовлені у вигляді стріли і призначені для пробиття броні ворожої техніки, в чому їм допомагають спеціальні осердя із щільних металів на кшталт вольфраму та збідненого урану. Такий сердечник проламує броню, знищуючи екіпаж та обладнання.

Залежно від конкретного снаряда, стрілянина з "Бушмастера" може завдавати різної шкоди. Наприклад, М791 з вольфрамовим сердечником може пробити броню в 45 мм на відстані до 2 км. У той же час, судячи з купності попадань на відео, вогонь ведеться з ближчої відстані, так що бронепробивність може бути навіть вищою.

Бій впритул

Після влучень снарядів з M242 Bushmaster на броні Т-90 виникають спалахи і навіть осередки загорянь, тому можна припустити, що розрахунок гармати БМП Bradley M2 веде вогонь снарядами M919 з збідненим ураном. Справа в тому, що при попаданні вони можуть самозайматися, тоді як вольфрамові боєприпаси позбавлені цієї "опції" через низькі пірофорні здібності металу.

Загалом у ході бойових дій зброя, одержувана ЗСУ від міжнародних партнерів, демонструють значно вищі характеристики, ніж російська.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Bradley