У справу пішов збіднений уран? Як американська малокаліберна гармата знищила новий російський танк

Спеціальні снаряди змогли знищити найновіший російський танк без особливих проблем

Через величезні втрати в бронетехніці російські окупанти все частіше покладаються на зняті зі зберігання застарілі танки, яких у них ще 6-7 тисяч. Але й нові російські танки Т-90 легко знищуються з допомогою зброї 40-річної давності.

Йдеться про 25-мм гармату M242 Bushmaster, якою озброєна американська БМП M2 Bradley. Відео поразки Т-90 виклали у соцмережі Х.

Треба сказати, що 25-мм гармата M242 Bushmaster була використана ще в 1981 році і з тих пір зарекомендувала себе як відмінна зброя, що підтверджується і більш ніж 11 тисячами випущених одиниць. Зброя призначена для боротьби з легкоброньованою технікою ворога, вертольотами та літаками з дозвуковою швидкістю та встановлюється на бронетехніку, кораблі та авіацію.

Бушмайстер на борту корабля

При скорострільності до 200 пострілів за хвилину "Бушмайстер" може обрушити на ворога град снарядів, які в залежності від типу важать від 360 до 500 грамів. При цьому максимальна дальність стрільби гармати – майже 7 км, а найефективніша відстань застосування – до 3 км.

Але головна перевага M242 Bushmaster – наявність у номенклатурі боєприпасів двох видів снарядів, здатних боротися з ворожою бронетехнікою:

M791 — бронебійний оперений підкаліберний снаряд з трасером (APDS-T), призначений для ураження легкоброньованої техніки із сердечником з вольфраму;

M919 — бронебійний підкаліберний снаряд з трасером і піддоном (APFSDS-T), що відокремлюється, призначений для ураження легкоброньованої техніки з сердечником з збідненого урану.

Подібні типи боєприпасів виготовлені у вигляді стріли і призначені для пробиття броні ворожої техніки, в чому їм допомагають спеціальні осердя із щільних металів на кшталт вольфраму та збідненого урану. Такий сердечник проламує броню, знищуючи екіпаж та обладнання.

Залежно від конкретного снаряда, стрілянина з "Бушмастера" може завдавати різної шкоди. Наприклад, М791 з вольфрамовим сердечником може пробити броню в 45 мм на відстані до 2 км. У той же час, судячи з купності попадань на відео, вогонь ведеться з ближчої відстані, так що бронепробивність може бути навіть вищою.

Бій впритул

Після влучень снарядів з M242 Bushmaster на броні Т-90 виникають спалахи і навіть осередки загорянь, тому можна припустити, що розрахунок гармати БМП Bradley M2 веде вогонь снарядами M919 з збідненим ураном. Справа в тому, що при попаданні вони можуть самозайматися, тоді як вольфрамові боєприпаси позбавлені цієї "опції" через низькі пірофорні здібності металу.

Загалом у ході бойових дій зброя, одержувана ЗСУ від міжнародних партнерів, демонструють значно вищі характеристики, ніж російська.