В дело пошел обедненный уран? Как американская малокалиберная пушка уничтожила новейший российский танк

Специальные снаряды смогли уничтожить самый новый российский танк без особых проблем

Из-за огромных потерь в бронетехнике российские оккупанты все чаще полагаются на снятые с хранения устаревшие танки, которых у них еще 6-7 тысяч. Но даже новейшие российские танки Т-90 легко уничтожаются с помощью оружия 40-летней давности.

Речь идет о 25-мм пушке M242 Bushmaster, которой вооружена американская БМП M2 Bradley. Видео поражения Т-90 выложили в соцсети Х.

Надо сказать, что 25-мм пушка M242 Bushmaster была принята на вооружение еще в 1981 году и с тех пор зарекомендовала себя как отличное оружие, что подтверждается и более чем 11 тысячами выпущенных единиц. Орудие предназначено для борьбы с легкобронированной техникой врага, вертолетами и самолетами с дозвуковой скоростью и устанавливается на бронетехнику, корабли и авиацию.

Бушмастер на борту корабля

При скорострельности до 200 выстрелов в минуту "Бушмастер" может обрушить на врага град снарядов, которые в зависимости от типа весят от 360 до 500 граммов. При этом максимальная дальность стрельбы пушки – почти 7 км, а наиболее эффективное расстояние применения – до 3 км.

Но главное преимущество M242 Bushmaster – наличие в номенклатуре боеприпасов двух видов снарядов, способных бороться с вражеской бронетехникой:

M791 — бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с трассером (APDS-T), предназначенный для поражения легкобронированной техники с сердечником из вольфрама;

M919 — бронебойный подкалиберный снаряд с трассером и отделяемым поддоном (APFSDS-T), предназначенный для поражения легкобронированной техники с сердечником из обедненного урана.

Подобные типы боеприпасов изготовлены в виде стрелы и предназначены для пробития брони вражеской техники, в чем им помогают специальные сердечники из плотных металлов вроде вольфрама и обедненного урана. Такой сердечник проламывает броню, уничтожая экипаж и оборудование.

В зависимости от конкретного снаряда, стрельба из "Бушмастера" может наносить различный урон. К примеру, М791 с вольфрамовым сердечником может пробить броню в 45 мм на дальности до 2 км. В то же время, судя по кучности попаданий на видео, огонь ведется с более близкого расстояния, так что бронепробиваемость может быть даже выше.

Бой в упор

После попаданий снарядов из M242 Bushmaster на броне Т-90 возникают вспышки и даже очаги возгораний, поэтому можно предположить, что расчет пушки БМП M2 Bradley ведет огонь снарядами M919 с обедненным ураном. Дело в том, что при попадании они могут самовозгораться, в то время как вольфрамовые боеприпасы лишены этой "опции" из-за низких пирофорных способностей металла.

В целом в ходе боевых действий оружие, получаемое ВСУ от международных партнеров, демонстрируют куда более высокие характеристики, чем российское.