Укр

В дело пошел обедненный уран? Как американская малокалиберная пушка уничтожила новейший российский танк

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
M242 Bushmaster на БМП M2 Bradley Новость обновлена 18 января 2024, 14:56
M242 Bushmaster на БМП M2 Bradley. Фото Открытые источники

Специальные снаряды смогли уничтожить самый новый российский танк без особых проблем

Из-за огромных потерь в бронетехнике российские оккупанты все чаще полагаются на снятые с хранения устаревшие танки, которых у них еще 6-7 тысяч. Но даже новейшие российские танки Т-90 легко уничтожаются с помощью оружия 40-летней давности.

Речь идет о 25-мм пушке M242 Bushmaster, которой вооружена американская БМП M2 Bradley. Видео поражения Т-90 выложили в соцсети Х.

Надо сказать, что 25-мм пушка M242 Bushmaster была принята на вооружение еще в 1981 году и с тех пор зарекомендовала себя как отличное оружие, что подтверждается и более чем 11 тысячами выпущенных единиц. Орудие предназначено для борьбы с легкобронированной техникой врага, вертолетами и самолетами с дозвуковой скоростью и устанавливается на бронетехнику, корабли и авиацию.

M242 Bushmaster на борту корабля
Бушмастер на борту корабля

При скорострельности до 200 выстрелов в минуту "Бушмастер" может обрушить на врага град снарядов, которые в зависимости от типа весят от 360 до 500 граммов. При этом максимальная дальность стрельбы пушки – почти 7 км, а наиболее эффективное расстояние применения – до 3 км.

Но главное преимущество M242 Bushmaster – наличие в номенклатуре боеприпасов двух видов снарядов, способных бороться с вражеской бронетехникой:

  • M791 — бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с трассером (APDS-T), предназначенный для поражения легкобронированной техники с сердечником из вольфрама;
  • M919 — бронебойный подкалиберный снаряд с трассером и отделяемым поддоном (APFSDS-T), предназначенный для поражения легкобронированной техники с сердечником из обедненного урана.

Подобные типы боеприпасов изготовлены в виде стрелы и предназначены для пробития брони вражеской техники, в чем им помогают специальные сердечники из плотных металлов вроде вольфрама и обедненного урана. Такой сердечник проламывает броню, уничтожая экипаж и оборудование.

В зависимости от конкретного снаряда, стрельба из "Бушмастера" может наносить различный урон. К примеру, М791 с вольфрамовым сердечником может пробить броню в 45 мм на дальности до 2 км. В то же время, судя по кучности попаданий на видео, огонь ведется с более близкого расстояния, так что бронепробиваемость может быть даже выше.

Бой в упор

После попаданий снарядов из M242 Bushmaster на броне Т-90 возникают вспышки и даже очаги возгораний, поэтому можно предположить, что расчет пушки БМП M2 Bradley ведет огонь снарядами M919 с обедненным ураном. Дело в том, что при попадании они могут самовозгораться, в то время как вольфрамовые боеприпасы лишены этой "опции" из-за низких пирофорных способностей металла.

В целом в ходе боевых действий оружие, получаемое ВСУ от международных партнеров, демонстрируют куда более высокие характеристики, чем российское.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Bradley