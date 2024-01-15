Новий "Франкенштейн" із тягача: окупанти створили "вундервафлю", яка загине у першому бою (фото)

Нові саморобки кидають у бій через брак нормальної техніки

Через величезні втрати в бойовій техніці російські окупанти продовжують створювати всілякі "саморобки", як правило, використовуючи для цього легкий броньований тягач (МТ-ЛБ). Цього разу в одній колоні "засвітилися" одразу дві такі самопальні "бронеодиниці".

Це видно на фото, опублікованому в Telegram каналі Russia no context. У голові колони видно відразу два МТ-ЛБ, на яких наварені міні-вежі із озброєнням та захистом стрільця.

МТЛБ зі зброєю перед штурмом позицій ЗСУ

Так, на першій "матализі" видно великокаліберний кулемет "Утес" калібру 12,7 мм, а на другій — спарена 23-мм зенітна гармата. Загалом сама по собі зброя є досить потужною, адже ЗУ-23 може вразити навіть легкоброньовану техніку. Сама зброя та стрілець мають захист у вигляді звареної з листів заліза імпровізованої башточки та якогось козирка зверху від атаки дрона-камікадзе.

Але загалом подібні саморобки продовжують мати два основних мінуси:

додаткова вага на тягач, що негативно впливає на двигун, збільшує витрату палива та ризик поломки, особливо у випадку з ЗУ-23, яка у спорядженому стані важить близько тонни;

слабке бронювання МТ-ЛБ, здатне зупинити хіба що кулю зі стрілецької зброї калібром до 7,62 мм.

Втім, у разі прямого влучення в такі перероблені МТ-ЛБ у окупантів таки буде трохи більше шансів вижити, ніж екіпаж самохідного ПТРК "Штурм-С" за рахунок відсутності всередині техніки вибухонебезпечних протитанкових ракет.