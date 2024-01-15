Новый "Франкенштейн" из тягача: оккупанты создали "вундервафлю", которая погибнет в первом бою (фото)

Новые самоделки бросают в бой из-за нехватки нормальной техники

Из-за огромных потерь в боевой технике российские оккупанты продолжают создавать всевозможные "самоделки", как правило, используя для этого легкий бронированный тягач (МТ-ЛБ). В этот раз в одной колонне "засветились" сразу две такие самопальные "бронеединицы".

Это видно на фото, опубликованном в Telegram-канале Russia no context. В голове колонны видны сразу два МТ-ЛБ, на которых наварены мини-башенки с вооружением и защитой стрелка.

МТЛБ с оружием перед штурмом позиций ВСУ

Так, на первой "маталыге" виден крупнокалиберный пулемет "Утес" калибра 12,7 мм, а на второй — спаренная 23-мм зенитная пушка. В целом само по себе оружие достаточно мощное, ведь ЗУ-23 может поразить даже легкобронированную технику. Само оружие и стрелок имеют защиту в виде сваренной из листов железа импровизированной башенки и некоего козырька сверху от атаки дрона-камикадзе.

Но в целом подобные самоделки продолжают иметь два основных минуса:

дополнительный вес на тягач, что негативно влияет на двигатель, увеличивает расход топлива и риск поломки, особенно в случае с ЗУ-23, которая в снаряженном состоянии весит около тонны;

слабое бронирование МТ-ЛБ, способное остановить разве что пулю из стрелкового оружия калибром до 7,62 мм.

Впрочем, в случае прямого попадания в такие переделанные МТ-ЛБ у оккупантов все-таки будет чуть больше шансов выжить, чем у экипажа самоходного ПТРК "Штурм-С" за счет отсутствия внутри техники взрывоопасных противотанковых ракет.