Не в коня корм: россияне снова поставили на сухопутную технику морское оружие

Новая самодельная техника оккупантов создана с учетом минусов прежней попытки

Россияне продолжают "модернизировать" свою технику, усиливая ее боевую мощь, в результате чего получаются весьма сомнительные экземпляры на базе легких тягачей. Свои эксперименты они продолжили, но в этот раз в качестве базы взяли более тяжелобронированную технику – танк Т-80Б.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на танк решили установить корабельное оружие. Речь идет о бомбомете РБУ-6000.

РБУ-6000 на танке Т80Б

Ранее такая техника уже была замечена на шасси техники оккупантов, правда, тогда речь шла о традиционной жертве таких улучшений – многоцелевом тягаче легкобронированном (МТЛБ). Еще осенью 2023 года на МТЛБ был установлен такой же точно бомбомет РБУ-6000.

Как пишет Александр Коваленко, РБУ-6000 могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд калибра 212 мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда — 119 кг. Масса установки — 3,5 тонны. Полностью снаряжённая с РГБ-60 это ещё плюс 1,5 тонны.

"Ранее РБУ-6000 уже "светились" на МТ-ЛБ, что вызвало не только вопросы относительно точности, функциональности и эффективности такого гомункулуса. Вряд ли такая дополнительная масса положительно сказывалась на бедолаге МТ-ЛБ. В итоге было принято единое "правильное" решение — поставить установку на получившие повреждение башни танки Т-80Б", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, Александр Коваленко добавил, что факт появления такого "улучшения" говорит также о том, что:

МТ-ЛБ плохо приспособлены к таким "улучшениям";

существует дефицит боевых бронированных машин с необходимым вооружением для оказания огневой поддержки;

есть проблемы с дальнейшим ремонтом или адаптацией танков после повреждения башни.

В целом в армии оккупантов полно убого сделанной самопальной техники. К ней относится, например, новейшая система радиоподавления дронов "Сания", которая выглядит как настоящий колхоз.