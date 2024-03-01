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Доведено Javelin: нові російські танки горять краще за старі

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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ПТРК Javelin
ПТРК Javelin. Фото pravda.com.ua

Як виявилось, Javelin може знищувати не всі танки РФ

У той час як американські танки Abrams успішно борються в Україні, інша американська зброя показала не найкращу ефективність у боротьбі з одним із російських танків. Йдеться про ПТРК Javelin.

Як стверджує Telegram-канал "Танки. Історія та сучасність", застосування "Джавелінів" проти російських танків з газотурбінним двигуном Т-80 показало одну особливість американської ракети. Після зустрічі з нею російський танк часто виживає, а не знищується повністю.

Так, принцип дії ПТРК Javelin полягає в ударі зверху по танку, причому сама ракета діє за принципом "вистрілив і забув". Тобто вона наводиться на ціль після пуску самостійно. З одного боку, це зручно, оскільки дозволяє розрахунку комплексу перебувати в безпеці, з іншого, система наведення ракети може вибрати не найкраще місце для удару.

Так, при наведенні на мету ракета "Джавеліна" наводиться на найтепліше місце танка, якими у Т-80 з його газотурбінним двигуном (ВМД) виявляються розігрітий ствол гармати і грати випускного колектора, який у танків з ВМД теж дуже розігрівається.

В результаті танки отримували попадання у свої вузли, які не є критичними для техніки, той же ствол досить легко поміняти, тим більше, що це все одно треба робити після кількох сотень пострілів.

Т-80 з пошкодженим стволом
Потрапляння до ствола Т-80

Інша справа – серія танків Т-72 і створені на їх основі новітні розпіарені російські Т-90, у яких такої особливості немає – вони отримують серйозніші пошкодження або знищуються. Боротьба з ними йде за відпрацьованою тактикою, при якій український ПТРК "Стугна" знерухомлює російський Т-90, а потім Javelin б’є у верхню частину вежі, де знаходиться боєкомплект і ворожий танк розлітається на частини.

Зауважимо, що останнім часом застосування передової ПТРК стає дедалі складнішим, оскільки часто російські танки використовуються для стрільби із закритих далеких дистанцій.

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#Зброя #Військова техніка #Танки #Javelin #ПТРК