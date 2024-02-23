"Розбирають росіян на молекули": з'явилося перше відео бойової роботи танка Abrams в Україні

Вони працюють на одному з напрямків вже понад місяць

У мережі з'явилося перше відео бойової роботи американського танка Abrams в Україні. Стверджується, що кадри були зняти на Авдіївському напрямку.

Відео оприлюднили бійці 47 окремої механізованої бригади. На ньому можна побачити, як танк висувається на вогневу позицію, відпрацьовує по цілях та швидко полишає місце здійснення пострілів.

"І поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47 окремої механізованої бригади вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули", — йдеться у повідомленні

У бригаді зазначили, що Abrams дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. У разі ураження – енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить "Abrams" одним з найзахищеніших танків у світі.

Військові також нагадали, що бойове хрещення такі машини успішно пройшли в боях під час війни у Перській затоці на початку 90-их років, відомій як операція "Буря в пустелі". Танки Abrams також допомогли військам США перемогти іракські сили під час вторгнення до Іраку 2003 року.

"Abrams використовували й в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти зазнала лише одного поранення під час бойових дій, незважаючи на 19 підривів. Зараз час битви в Україні", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що загалом Україна отримала від США 31 танк "Абрамс". Про те, що це за машина, ви можете дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ пояснили, чому США передали Україні так мало танків M1 Abrams.