Танки Abrams в ЗСУ можуть допомогти, навіть не вступаючи в бій: що відомо

Танки Abrams можуть бути корисні ЗСУ не тільки в своєму прямому призначенні

Американські танки Abrams Україна отримала ще восени 2023 року, проте одразу в бій їх не відправили. Західні експерти вважали, що їх не використовуватимуть найближчим часом через погодні умови.

Кілька тижнів тому з’явилось перше відео танка на передовій, проте невідомо, на якому напрямку він застосований. Forbes публікує спосіб застосування Abrams на фронті, який можуть використовувати ЗСУ. Він заснований на кращих датчиках танків американського виробництва у порівнянні з іншими основними бойовими танками.

Зазначається, що танк може виявляти цілі на відстані в понад 8 км. За це відповідає система теплового бачення SADA-II. У стрільця також є 50-кратний цифровий зум, що разом дозволяє не тільки виявити ціль, а й ідентифікувати її.

На фронті Abrams можуть використовуватися як сенсорна платформа, яка виявляє цілі та передає інформацію екіпажам танків з меншою оптикою. Якщо танки та передані раніше M2 Bradley оснащені системою Blue Force Tracker, що дозволяє ділитися ситуаційною обізнаністю, ще дозволяє бути їм гарною командою і краще співпрацювати аніж з іншими танками.

Загальні технічні характеристики Abrams:

На озброєнні з 1981 року, має три версії

Вага — від 57,15 т (М1А2 від 61 т)

Екіпаж — 4 людини

Швидкість 72 км/год по шосе та 48 км/год по бездоріжжю

Головне озброєння — 120 мм гладкоствольна гармата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власні танки Україна виробляти поки не може. Проте налагоджені питання з ремонтом танків вітчизняного та західного виробництва, а також трофейних моделей.