Німецькі IRIS-T та Leopard ремонтуватимуть в Україні: будівництво заводу вже розпочалося (фото)

Німецькі танки ремонтуватимуть на новому українському заводі

В Україні планують збудувати центр технічного обслуговування військової техніки німецької оборонної компанії Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Там ремонтуватимуть озброєння, яке німецькі партнери постачають до України.

Про це повідомив депутат Бундестагу Маркус Фабер у сервісі мікроблогів Х. За його словами, йдеться про пускові установки IRIS-T SLS, протимінну техніку WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs. Також у центрі планують повертати до життя танки Leopard, що вийшли з ладу під час боїв.

"Для України це означає підвищення ефективності, оскільки відпаде потреба у дорогому та тривалому транспортуванні техніки за кордон, і збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці", – зазначив Маркус Фабер.

Завод з ремонту німецької техніки

Маркус Фабер відвідував Україну кілька разів після початку повномасштабної війни проти України. Він на власні очі побачив злочини, які чинили російські окупанти у Херсоні, Харкові та Лимані. Німецький депутат встиг поспілкуватися із мирними жителями України та представниками Сил оборони.

Він підтримує Україну. Депутат виступає за збільшення поставок озброєння, необхідні для захисту від РФ.

Як писав "Телеграф", у Німеччині розповіли, скільки зброї було відправлено на 2023 рік до України. Постачання коштували країні 11,7 мільярда євро.