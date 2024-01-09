Немецкие IRIS-T и Leopard будут ремонтировать в Украине: строительство завода уже началось (фото)

Немецкие танки будут ремонтировать на новом украинском заводе

В Украине планируют построить центр технического обслуживания военной техники немецкой оборонной компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Там будут ремонтировать вооружение, которое немецкие партнеры поставляют в Украину.

Об этом сообщил депутат Бундестага Маркус Фабер в сервисе микроблогов Х. По его словам, речь идет о пусковых установках IRIS-T SLS, противоминной технике WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs. Также в центре планируют возвращать к жизни танки Leopard, вышедшие из строя в ходе боев.

"Для Украины это означает повышение эффективности, поскольку отпадет потребность в дорогостоящей и длительной транспортировке техники за границу, и вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте", – отметил Маркус Фабер.

Завод по ремонту немецкой техники

Маркус Фабер посещал Украину несколько раз после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он своими глазами увидел преступления, которые совершали российские оккупанты в Херсоне, Харькове и Лимане. Немецкий депутат успел пообщаться с мирными жителями Украины и представителями Сил обороны.

Немецкий депутат поддерживает Украину. Он выступает за увеличение поставок вооружения, необходимых для защиты от РФ.

Как писал "Телеграф", в Германии сообщили, сколько оружия было отправлено на 2023 год в Украину. Поставки обошлись стране в 11,7 миллиарда евро.