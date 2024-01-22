Танки Abrams в ВСУ могут помочь, даже не вступая в бой: что известно

Танки Abrams могут быть полезны ВСУ не только в своем прямом назначении

Американские танки Abrams Украина получила еще осенью 2023 года, однако сразу в бой их не отправили. Западные эксперты считали, что их не будут использовать в ближайшее время из-за погодных условий.

Несколько недель назад появилось первое видео танка на передовой, но неизвестно, на каком направлении он применен. Forbes публикует способ применения Abrams на фронте, который могут использовать ВСУ. Он основан на лучших датчиках танков американского производства по сравнению с другими основными боевыми танками.

Отмечается, что танк может обнаруживать цели на расстоянии более 8 км. За это отвечает система теплового видения SADA-II. У стрелка также есть 50-кратный цифровой зум, что позволяет не только выявить цель, но и идентифицировать ее.

На фронте Abrams могут использоваться в качестве сенсорной платформы, которая обнаруживает цели и передает информацию экипажам танков с меньшей оптикой. Если танки и переданные ранее M2 Bradley оснащены системой Blue Force Tracker, позволяющей делиться ситуационной осведомленностью, еще позволяет быть им хорошей командой и лучше сотрудничать, чем с другими танками.

Общие технические характеристики Abrams:

На вооружении с 1981 года, имеет три версии

Вес – от 57,15 т (М1А2 от 61 т)

Экипаж — 4 человека

Скорость 72 км/ч по шоссе и 48 км/ч по бездорожью

Главное вооружение – 120 мм гладкоствольная пушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собственные танки Украина производить пока не может. Однако налажены вопросы ремонта танков отечественного и западного производства, а также трофейных моделей.