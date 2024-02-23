"Разбирают россиян на молекулы": появилось первое видео боевой работы танка Abrams в Украине

Они работают на одном из направлений уже более месяца

В сети появилось первое видео боевой работы американского танка Abrams в Украине. Утверждается, что кадры были сняты на Авдеевском направлении.

Видео обнародовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. На нем можно увидеть, как танк выдвигается на огневую позицию, отрабатывает по целям и быстро покидает место выстрелов.

"И пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 отдельной механизированной бригады уже больше месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что Abrams очень живучий в бою, ведь весь боекомплект расположен за пределами башни в специальной задней нише. При поражении – энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире.

Военные также напомнили, что боевое крещение такие машины успешно прошли в боях во время войны в Персидском заливе в начале 90-х годов, известной как операция "Буря в пустыне". Танки Abrams также помогли войскам США победить иракские силы во время вторжения в Ирак в 2003 году.

"Abrams использовали и в Афганистане, где бронетанковая рота морской пехоты получила лишь одно ранение во время боевых действий, несмотря на 19 подрывов. Сейчас время битвы в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, что всего Украина получила от США 31 танк "Абрамс". О том, что это за машина, вы можете узнать в материале "Телеграф", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что СМИ объяснили, почему США передали Украине так мало танков M1 Abrams.