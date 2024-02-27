Десята частина: німецька газета назвала кількість танків Leopad, втрачених Україною

У танків є слабке місце

Збройні сили України нібито втратили вже близько десяти відсотків із усіх танків Leopard 1 і 2, які нам передали союзники у 2023 році. У них знайшли слабке місце.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung. За її даними, партнери України передали для ЗСУ близько 230 цих машин. Понад 80 — це Leopard 2, а решта Leopard 1. І зараз, стверджується в статті, в бою було нібито втрачено близько 20 танків різних модифікацій, а значить трохи менше 10%.

Також журналісти, посилаючись на слова українського танкіста, наголошують, що основною загрозою для цієї бойової машини є безпілотники. А також на тому, що ці машини мають слабке місце — зазор між вежею і корпусом.

При цьому варто зазначити, що під час контрнаступу Україна, можливо, втратила 5 танків Leopard 2. Тобто щонайменше чверть із вищевказаного числа є машинами цієї модифікації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британська розвідка підрахувала втрати РФ за два роки війни. Як виявилося, це числа більше, яке окупанти задіяли на початку вторгнення.