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Десята частина: німецька газета назвала кількість танків Leopad, втрачених Україною

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Десята частина: німецька газета назвала кількість танків Leopad, втрачених Україною Новина оновлена 27 лютого 2024, 12:47

У танків є слабке місце

Збройні сили України нібито втратили вже близько десяти відсотків із усіх танків Leopard 1 і 2, які нам передали союзники у 2023 році. У них знайшли слабке місце.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung. За її даними, партнери України передали для ЗСУ близько 230 цих машин. Понад 80 — це Leopard 2, а решта Leopard 1. І зараз, стверджується в статті, в бою було нібито втрачено близько 20 танків різних модифікацій, а значить трохи менше 10%.

Також журналісти, посилаючись на слова українського танкіста, наголошують, що основною загрозою для цієї бойової машини є безпілотники. А також на тому, що ці машини мають слабке місце — зазор між вежею і корпусом.

При цьому варто зазначити, що під час контрнаступу Україна, можливо, втратила 5 танків Leopard 2. Тобто щонайменше чверть із вищевказаного числа є машинами цієї модифікації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британська розвідка підрахувала втрати РФ за два роки війни. Як виявилося, це числа більше, яке окупанти задіяли на початку вторгнення.

Теги:
#Україна #Танки #Leopard 2