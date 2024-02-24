Більше, ніж залучили на початку вторгнення: британська розвідка підрахувала втрати РФ за два роки війни

Тільки особового складу втратили близько 350 тисяч

Для повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп. Також, ймовірно, вони містили близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тис. осіб особового складу.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Також зазначається, що втрати вже значно перевищують ті сили, які були залучені на початку вторгнення.

"За два роки війни втрати Росії величезні, а в багатьох випадках навіть перевершують ті, які становили її первісну силу. Підтверджені російські втрати охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", — йдеться в повідомленні оборонного відомства у Twitter.

Проте втрати будуть відшкодовані, адже в Росії достатньо ресурсів для мобілізації та рекрутингу, а також вона має власне виробництво і відновлення запасів.

"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони можуть продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", — додає міністерство.

Раніше "Телеграф" писав, що війська РФ продовжують спроби відшукати слабкі місця в обороні Сил оборони України під Авдіївкою. Для цього ворог не шкодує ні живої сили, ні військової техніки.