24 лютого: Два роки незламності. Рахунок болю і втрат

Підсумки українського протистояння у цифрах

24 лютого 2024 року Україна відзначає сумну дату — другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Цей день став чорною сторінкою в історії нашої країни та днем, коли мирне життя мільйонів людей було жорстоко зруйновано.

"Телеграф" підготував деякі знакові цифри, щоб підсумувати 24 місяці українського протистояння. Ми згадаємо про наші досягнення, а також про те, що, на жаль, втратили внаслідок російського тероризму.

Біженці

Російське вторгнення спричинило найбільшу хвилю біженців, яку можна було бачити в Європі хіба що з часів Другої світової війни.

За оцінками ООН війна виштовхала із своїх домівок 12-13, а можливо й 14 млн людей. Ця цифра — лише одна з тих, що були озвучені за час війни. Однак точно відомо, що досі 6 млн біженців з України перебувають в Європі та ще 475 600 за її межами.

Загалом з 24 лютого 2022-го по 24 лютого 2024-го, державні кордони України перетнули майже 50 млн разів. З них залишили Україну 28,5 млн осіб, а в’їхали — 20,73 млн осіб.

За останній рік географія розселення біженців зазнала значних змін.

За останній рік географія розселення біженців зазнала значних змін. Якщо навесні 2023 року Польща все ще перемагала за кількістю вимушено переміщених осіб, то наразі пальму першості перейняла Німеччина. Офіційна статистика свідчить, що на території Німеччини перебуває близько 1,2 мільйона українських біженців.

А, наприклад, Естонія посідає перше місце в ЄС за кількістю біженців на душу населення. За даними на 2023 рік, на кожні 1000 жителів цієї країни припадає близько 37 українців, які отримали тимчасовий захист.

Депортовані

Дані про кількість українців, які опинилися в Росії, залишаються вкрай невизначеними. Офіційні російські джерела з так званих силових структур говорять про 5, а іноді й понад 7 мільйонів біженців через рік після початку їхньої "спецоперації". У той же час некомерційні російські організації оцінюють реальну кількість переміщених осіб у 1,2 мільйона осіб.

Зрештою, про долі українців, які переселилися в Росію, відомо небагато. Та українські урядовці, включаючи президента Володимира Зеленського, запевняють: більшість переміщених до Росії були примусово депортовані.

Зокрема за даними українських джерел, на території Росії перебувають щонайменше 8 тисяч викрадених дітей.

Саме за цими звинуваченнями у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Хоча війна в Україні привернула увагу світу до мільйонів людей, які шукають притулку за кордоном, ще мільйони українців залишаються вимушено переміщеними всередині країни.

За оцінками української влади, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягає 4,9 мільйона, включно з тими, хто був переміщений до початку повномасштабної війни.

Майже половина переселенців – із Харківської та Донецької областей.

Розподіл ВПО також з часом суттєво змінився: у той час як у перші місяці війни більшість людей шукали притулку на заході країни, більше третини зараз залишаються на постраждалому від війни сході. Майже п’ята частина переселенців знайшли тимчасове житло в Києві чи Київській області.

Обмін полонених

Часто обміни військовополоненими з Росією тривають непублічно й іноді прямо на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський розповідав у інтерв'ю Associated Press

Однак спільними зусиллями від початку повномасштабної війни, Україні вдалося повернули додому 3095 українців.

Лише цього року на рідну землю повернулися 537 українців

Конкретних цифр щодо кількості українців, які ще досі перебувають в полоні РФ, українська сторона не озвучує з міркувань безпеки.

Зруйновані освітні та медичні заклади

З перших днів повномасштабного вторгнення російські війська демонстрували жахливу жорстокість та зневагу до норм міжнародного права. Тож їхні атаки не обмежуються військовими об'єктами. Окупанти обстрілюють мирні міста, села, житлові квартали, а також цивільні інфраструктурні об'єкти, включаючи заклади освіти.

За даними Міністерства освіти і науки України, за час війни ворожими військами було зруйновано понад 387 навчальних закладів та пошкоджено понад 3467. Це майже 15% від загальної кількості шкіл, дитячих садочків та університетів в країні.

Найбільше освітніх закладів зруйновано в Донецькій області

Ідентична ситуація також з медичними закладами. Росіяни пошкодили 1525 лікарень, ще 197 зруйнували повністю.

З усім тим, Україна відновила вже 508 закладів здоров'я

Культурні об’єкти

З початку загарбницької війни в Україні також було пошкоджено 341 культурний об’єкт.

Серед споруд, які найбільше постраждали від ворожих атак, опинився Спасо-Преображенський собор — унікальний храм, що охороняється ЮНЕСКО. Він був візитною карткою історичної частини Одеси.

Вперше собор був зруйнований у 1936 році за часів Йосипа Сталіна та відбудований відповідно до оригіналу між 2000 і 2002 роками.

Зруйнований Спасо-Преображенський собор в Одесі, 23 липня 2023 року. Фото: Ян Доброносов/Телеграф

Загальний збиток, завданий культурним і туристичним спорудам з початку війни 24 лютого 2022 року, оцінюється приблизно в 3,5 мільярда доларів.

Невтішні цифри для ворога

Більш приємна статистика — втрати противника. Наприклад, втрати особового складу росіян в Україні блискуче перевалили за 400 тисяч. Ця кількість перевищує населення деяких європейських країн, наприклад Ісландії.

Також лише станом на 23 лютого 2024 року ЗСУ знищили понад 339 літаків, 6529 танків, 12410 броньованих машин, 25 кораблів/катерів. Вже за добу втрати окупантів знов зросли у цифрі.