Втрати Росії в боях за Авдіївку можуть бути ще більшими: озвучено цифри

Так звана "перемога" на фронті коштувала десятки тисяч людей

Російські війська зазнали величезних втрат в живій силі під час Авдіївської оборонної операції, яка тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року. Українські військові підрахували, що за цей період, на цьому напрямку було знищено понад 47 тисяч російських солдатів.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що ці цифри можуть бути навіть більшими, оскільки важко точно порахувати втрати ворога при такій інтенсивності бойових дій. Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Думаю, що ті цифри, які ми наводимо, не є остаточними, оскільки складно при такій інтенсивності бойових дій порахувати точно, яких втрат зазнав ворог. Я думаю, що ці цифри на порядок більші", — зазначив спікер.

Братчук заявив, що росіяни продовжують поширювати фальшиву інформацію про свої так звані "перемоги" на фронті, намагаючись вразити свого кремлівського диктатора Володимира Путіна. Речник навів приклади, як російські ЗМІ оголосили про "зачищення" села Кринки на Херсонському напрямку, але насправді російський прапор, який був там встановлений, швидко знищили разом з тими, хто його встановлював.

Також він згадав про ситуацію в Бахмуті, де росіяни також раділи своєму "звільненню", але потім зупинилися через величезні втрати.

"Згадайте, як вони раділи так званому звільненню Бахмута. І що далі? Чи були просування? Спроби є досі, але просування на цьому зупинилися. А все тому, що окупанти зазнали величезних втрат, а ПВК "Вагнер" взагалі зникла. Те ж саме стосується й Авдіївки. Сьогодні вони збирають там пральні машинки. Може ще вивозять дитячі ліжечка. А далі що? За тієї інтенсивності втрат, якої вони зазнали в Авдіївці, росіяни ще намагатимуться на оперативному куражі рухатися далі. Так, це буде озвучено в так званому зверненні так званого президента Російської Федерації Федеральним зборам. Але що далі?", — зазначив Братчук.

Речник УДА "Південь" висловив переконання, що росіяни рано чи пізно відчують свої втрати на фронті. Він підкреслив, що російські загарбники не мають червоних ліній у плані втрат, а Україні потрібна перемога.

Раніше "Телеграф" писав, що захоплення Авдіївки не дало росіянам перевагу у війні проти України. У Держдепі США дали оцінку.