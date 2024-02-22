На Авдіївському та Мар’янскому напрямках гаряче: яка ситуація на фронті (карта)
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Українські військові стримують ворога
Вже розпочався 729-й день повномасштабної війни з Росією, наші захисники продовжують утримувати оборону. За останню добу на фронті відбулось 64 бойові зіткнення.
Вкрай складна ситуація на Авдіївському та Мар’янскому напрямках, де ворог не полишає спроб просунутись й надалі. На цих ділянках фронту було найбільше атак за останню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 19 атак. Ворог намагався просунутись у Ласточкиному, Степовому, Сєверному, Невельському та Первомайському.
На Мар’їнському напрямку за останню добу було здійснено 14 атак. Російські війська намагались прорвати оборону поблизу Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, проте безрезультатно.
За останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки. Ворог намагався просунутись в районах Кліщіївки та Майорська.
На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції Сил оборони. Бойові зіткнення відбулись в районах населених пунктів Терни та Виїмка.
Спокійніше було на Новопавлівському напрямку. За останню добу ворог лише один раз намагався наступати. ЗСУ відбили атаку на південь від Золотої Ниви.
Ворог намагався 3 рази наступати на Куп’янському напрямку. Сили оборони зупинили ворога в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка.
Російська армія здійснила 8 атак на Запорізькому напрямку. ЗСУ усі їх відбили. Ворог намагався наступати в районах Роботиного та Вербового.
На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра. Ворожа армія намагалась їх штурмувати 4 рази за останню добу, але не досягла результатів.
Раніше "Телеграф" повідомляв про нічну атаку ворога по українських містах. Ворог атакував безпілотниками та ракетою.