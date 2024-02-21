Дрон-штурмовик: ЗСУ використовують на фронті нових бойових роботів, як вони "розбирають" окупантів (відео)

"Це революційний продукт від українських інженерів"

В Україні, крім морських і повітряних дронів, активно створюють і наземні системи для ведення бойових дій. Одні з них Сили оборони вже використовують в якості штурмовиків.

Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров. Цей безпілотник називається Ironclad від української компанії Roboneers. Його випробовують у бойових умовах ще з осені 2023 року.

Що являє собою Ironclad

Це роботизована платформа на колісному ходу, озброєна кулеметом. Вона допомагає силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та надавати військовим вогневу підтримку.

"Це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід до ведення війни і допомагає зберегти найцінніше життя наших військових", — зазначає Федоров.

Характеристики дрону-штурмовика

швидкість до 20 кілометрів на годину;

обладнаний тепловізійною камерою;

несе у собі турель ШаБля М2;

має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї;

Керувати Ironclad можна дистанційно – з безпечного місця.

Варто зазначити, що нещодавно військові показали, як саме працює Ironclad у реальному бою. Тоді він сам "розібрав" ворожу позицію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає від Канади дрони зі штучним інтелектом на $70 млн.