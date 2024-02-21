Дрон-штурмовик: ВСУ используют на фронте новых боевых роботов, как они "разбирают" оккупантов (видео)

"Это революционный продукт от украинских инженеров"

В Украине помимо морских и воздушных дронов активно создают и наземные системы для ведения боевых действий. Одни из них Силы обороны уже используют в качестве штурмовика.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров. Данный беспилотник называется Ironclad от украинской компании Roboneers. Его испытывают в боевых условиях еще с осени 2023 года.

Что из себя представляет Ironclad

Это роботизированная платформа на колесном ходу, вооружённая пулеметом. Она помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и предоставлять военным огневую поддержку.

"Это революционный продукт от украинских инженеров из Roboneers, который меняет подход к ведению войны и помогает сохранить самое ценное — жизнь наших военных", — отмечает Федоров.

Характеристики дрона-штурмовика

скорость до 20 километров в час;

оборудован тепловизионной камерой;

несет на себе турель ШаБля М2;

имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия;

управлять Ironclad можно дистанционно – с безопасного места.

Стоит отметить, что недавно военные показали, как именно работает Ironclad в реальном бою. Тогда он сам "разобрал" вражескую позицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом на $70 млн.