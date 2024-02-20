Новый подход к разведке: Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом на $70 млн
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Вместо оптических датчиков дроны могут нести 3,5 кг груза.
Канада готова передать Украине дронов на 70 млн долларов. Речь идет о современных беспилотниках SkyRanger R70.
Это дрон канадского производства, по характеристике производителя "устанавливающий новый стандарт производительности и надежности малого БПЛА". И ему действительно есть чем похвастаться.
Сверхпрочный каркас из углеродного волокна и магния, работает на высоте более 4500 метров, выдерживает длительный ветер скоростью 65 км/ч и порывы 90 км/ч, а взлететь может при скорости ветра в 40 км/ч. Рабочие температуры от -20°C до 50°C.
Он автономен, может работать без связи и GPS. Благодаря четырем камерам компьютерного зрения могут продолжать выполнять автономные операции, летать и приземляться на движущуюся цель.
Оборудован немалым количеством технологических "приложений". Оптические датчики:
- StormCaster-T – длинноволновый инфракрасный, непрерывный зум ISR с исключительной стабилизацией прямой видимости, диапазоном движения и точностью геолокации.
- HDZoom 30, обеспечивающий наблюдение за целью на расстоянии до 8 км
- EO/IR Mk. -II – для высококачественных дневных и тепловых изображений, безопасно передаваемых в любую точку мира.
Для выполнения задач есть процессоры NVIDIA с системой искусственного интеллекта, которые в режиме реального времени обнаруживают и квалифицируют объекты. С помощью Osprey операторы R70 могут быстро крепить, переносить и доставлять практически любые объекты. Грузоподъемность SkyRanger 3,5кг. Он может переносить радиоприемники, наземные датчики, аптечки и другие полезные вещи. Среди задач дрона не только доставлять вещи или следить за ситуацией, они могут перехватить сигнал, выявить химическое оружие или определить личность человека.
Украинцам уже знакома компания-производитель по сверхмалому дрону Black Hornet — "Черный шершень". Отметим дроны SkyRanger уже в Украине — сообщалось о передаче двух таких БПЛА украинским пограничникам в конце 2023 года. Такие дроны значительно усилят оборону Украины и ситуационную осведомленность на местах. Дронами Украину поддерживает не только Канада, например, Нидерланды уже начали поставки беспилотников в рамках Коалиции дронов.
Ранее "Телеграф" напоминал, что Украина не только производит свои дроны и получает поставки с запада, но и работает над развитием сети радиоэлектронной борьбы. К примеру, против "Шахедов" борется система РЭБ "Покрова", большинство деталей о которой засекречено.