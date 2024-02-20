Новый подход к разведке: Украина получит от Канады дроны с искусственным интеллектом на $70 млн

Вместо оптических датчиков дроны могут нести 3,5 кг груза.

Канада готова передать Украине дронов на 70 млн долларов. Речь идет о современных беспилотниках SkyRanger R70.

Это дрон канадского производства, по характеристике производителя "устанавливающий новый стандарт производительности и надежности малого БПЛА". И ему действительно есть чем похвастаться.

Сверхпрочный каркас из углеродного волокна и магния, работает на высоте более 4500 метров, выдерживает длительный ветер скоростью 65 км/ч и порывы 90 км/ч, а взлететь может при скорости ветра в 40 км/ч. Рабочие температуры от -20°C до 50°C.

Он автономен, может работать без связи и GPS. Благодаря четырем камерам компьютерного зрения могут продолжать выполнять автономные операции, летать и приземляться на движущуюся цель.

Оборудован немалым количеством технологических "приложений". Оптические датчики:

StormCaster-T – длинноволновый инфракрасный, непрерывный зум ISR с исключительной стабилизацией прямой видимости, диапазоном движения и точностью геолокации.

HDZoom 30, обеспечивающий наблюдение за целью на расстоянии до 8 км

EO/IR Mk. -II – для высококачественных дневных и тепловых изображений, безопасно передаваемых в любую точку мира.

Для выполнения задач есть процессоры NVIDIA с системой искусственного интеллекта, которые в режиме реального времени обнаруживают и квалифицируют объекты. С помощью Osprey операторы R70 могут быстро крепить, переносить и доставлять практически любые объекты. Грузоподъемность SkyRanger 3,5кг. Он может переносить радиоприемники, наземные датчики, аптечки и другие полезные вещи. Среди задач дрона не только доставлять вещи или следить за ситуацией, они могут перехватить сигнал, выявить химическое оружие или определить личность человека.

Что могут нести SkyRanger R70

Украинцам уже знакома компания-производитель по сверхмалому дрону Black Hornet — "Черный шершень". Отметим дроны SkyRanger уже в Украине — сообщалось о передаче двух таких БПЛА украинским пограничникам в конце 2023 года. Такие дроны значительно усилят оборону Украины и ситуационную осведомленность на местах. Дронами Украину поддерживает не только Канада, например, Нидерланды уже начали поставки беспилотников в рамках Коалиции дронов.

Ранее "Телеграф" напоминал, что Украина не только производит свои дроны и получает поставки с запада, но и работает над развитием сети радиоэлектронной борьбы. К примеру, против "Шахедов" борется система РЭБ "Покрова", большинство деталей о которой засекречено.