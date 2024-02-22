На Авдеевском и Марьянском направлениях горячо: какая ситуация на фронте (карта)
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Украинские военные сдерживают врага
Уже начался 729-й день полномасштабной войны с Россией, наши защитники продолжают удерживать оборону. За последние сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.
Крайне сложная ситуация на Авдеевском и Марьянском направлениях, где враг не оставляет попыток продвинуться дальше. На этих участках фронта было больше атак за последние сутки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак. Враг пытался продвинуться в Ласточкином, Степном, Северном, Невельском и Первомайском.
На Марьинском направлении за последние сутки было совершено 14 атак. Российские войска пытались прорвать оборону вблизи Георгиевки, Новомихайловки и Победы, но безрезультатно.
За последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ отбили 2 атаки. Враг пытался продвинуться в районах Клещиевки и Майорска.
На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции Сил обороны. Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Терны и Выемки.
Спокойнее было на Новопавловском направлении. За последние сутки враг только один раз пытался наступать. ВСУ отразили атаку к югу от Золотой Нивы.
Враг пытался 3 раза наступать на Купянском направлении. Силы обороны остановили врага в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка.
Российская армия совершила 8 атак на Запорожском направлении. ВСУ все их отразили. Враг пытался наступать в районах Роботиного и Вербового.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра. Вражеская армия пыталась их штурмовать 4 раза за последние сутки, но не добилась результатов.
Ранее "Телеграф" сообщал о ночной атаке врага по украинским городам. Враг атаковал беспилотниками и ракетой.