На Авдеевском и Марьянском направлениях горячо: какая ситуация на фронте (карта)

Украинские военные сдерживают врага

Уже начался 729-й день полномасштабной войны с Россией, наши защитники продолжают удерживать оборону. За последние сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Крайне сложная ситуация на Авдеевском и Марьянском направлениях, где враг не оставляет попыток продвинуться дальше. На этих участках фронта было больше атак за последние сутки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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На Авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак. Враг пытался продвинуться в Ласточкином, Степном, Северном, Невельском и Первомайском.

Авдеевское направление на DeepStateMAP

На Марьинском направлении за последние сутки было совершено 14 атак. Российские войска пытались прорвать оборону вблизи Георгиевки, Новомихайловки и Победы, но безрезультатно.

Марьинское направление на DeepStateMAP

За последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ отбили 2 атаки. Враг пытался продвинуться в районах Клещиевки и Майорска.

Бахмутское направление на DeepStateMAP

На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции Сил обороны. Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Терны и Выемки.

Лиманское направление на DeepStateMAP

Спокойнее было на Новопавловском направлении. За последние сутки враг только один раз пытался наступать. ВСУ отразили атаку к югу от Золотой Нивы.

Новопавловское направление на DeepStateMAP

Враг пытался 3 раза наступать на Купянском направлении. Силы обороны остановили врага в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка.

Купянское направление на DeepStateMAP

Российская армия совершила 8 атак на Запорожском направлении. ВСУ все их отразили. Враг пытался наступать в районах Роботиного и Вербового.

Запорожское направление на DeepStateMAP

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра. Вражеская армия пыталась их штурмовать 4 раза за последние сутки, но не добилась результатов.

Херсонское направление на DeepStateMAP

Ранее "Телеграф" сообщал о ночной атаке врага по украинским городам. Враг атаковал беспилотниками и ракетой.