Россиянам нужен большой успех на фронте к выборам: в ГУР раскрыли план врага

Враг спешит к выборам преподнести россиянам хоть какие-то "положительные новости" с фронта

К выборам президента в России, которые запланированы на март 2024 года, оккупантам нужны хоть какие-то победы на фронте в Украине. В частности, враг хочет и пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, захват Авдеевки приурочен как раз к президентским выборам.

Оккупанты стремятся изо всех сил удержать свои позиции на Запорожском и Херсонском направлениях. Также армия РФ пытается наступать, чтобы захватить новые территории и преподнести их как "победу" россиянам.

"До выборов конкретно они хотят выйти, как минимум на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то в каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка", — сказал Скибицкий.

Также он объяснил, почему путинская армия хочет повторно захватить именно эти территории. Это необходимо, чтобы продемонстрировать россиянам, что удалось вернуть населенные пункты, которые были освобождены Украиной после начала полномасштабного вторжения.

"Это будет символично. Это элемент, который будет очень активно использоваться в информационно-психологических операциях, акциях, информационном пространстве", — отметил Скибицкий.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что захват Авдеевки российские пропагандисты будут подавать до выборов как "невероятно большую стратегическую победу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне идут в атаку на квадроциклах. Но, несмотря на необычное средство передвижения, успехов у оккупантов мало.