Будет ли новое наступление россиян на Киев: Данилов дал прогноз

За два года войны, считает он, возможности россиян сократились

После захвата Авдеевки российские оккупанты начали наступление на другом направлении. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, какова вероятность что враг снова попытается захватить Киев.

По его словам, сейчас россияне не имеют тех возможностей, которые имели в феврале 2022 года. Об этом Данилов говорил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

"Не будет такого, что они здесь будут властвовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти два года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", — заявил Данилов.

В подтверждение своих слов он привел один факт. Если бы России хватало собственных сил, она не просила бы помощи у других тоталитарных стран.

"Если бы они были способны, они бы не обращались в КНДР или Иран", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению генерал-майора Вооруженных сил Австралии в отставке и военного стратега Мика Райана, новое российское наступление неизбежно. Он назвал наиболее вероятное направление.