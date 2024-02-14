Новое российское наступление неизбежно: генерал из Австралии назвал направления на фронте

Российские штурмы будут преимущественно концентрироваться на востоке

Новое наступление страны-агрессора России на Украину неизбежно. Оккупационная армия пойдет штурмом на Донбассе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан. Он часто бывал в Украине.

"Думаю, Путин действительно может воспользоваться моментом сочетания военной и политической нестабильности в Украине, хотя такую возможность легко переоценить, ведь ваша страна не раз демонстрировала чрезвычайную устойчивость и единство", — сказал Райан.

По его словам, дефицит артиллерийских боеприпасов чрезвычайно важна проблема, как и потенциальная нехватка средств перехвата — самые главные проблемы для ВСУ.

"Во-вторых — нехватка людей — законопроект о мобилизации все еще рассматривается парламентом. Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный давал понять, что нужна мобилизация до 500 тысяч человек, чтобы дать войскам на передовой перерыв для ротации для формирования новых сил", — добавил Райан.

Он считает, что, учитывая все факторы, в течение следующих нескольких месяцев произойдет большее российское наступление.

"Россияне не так заботятся о своих людях, как Украина. Они будут рады бросить больше солдат в "мясорубку", если это будет означать захват территорий и в то же время ущерб имиджу правительства Украины перед народом и международным сообществом", — добавил генерал.

Также он сказал, что одним из ключевых направлений для штурма войск РФ будет Купянский. Хотя, как считает, именно Донецкая и Луганская области являются очень важными целями для россиян.

"Это два района, на которых они сосредотачивали свои силы в течение последнего десятилетия. Это области, находящиеся вблизи российской границы, безусловно, там гораздо проще организовать материально-техническое обеспечение для наступательных операций. Они будут предпочитать захватить новые позиции и продвинуться к легче участкам. защищать", — сказал Райан.

Генерал отметил, что российские штурмы будут преимущественно концентрироваться на востоке, но атаки будут продолжаться и на юге.

"Сейчас это, как вы знаете, происходит в районе Роботиного, и там, где ВСУ имеют небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области", — резюмировал Райан.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий Александр Сырский рассказал, сколько длится наступление россиян на фронте. Оккупанты штурмуют украинские позиции с утра и до ночи.