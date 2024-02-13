"Ситуация напряженная": Сырский рассказал, сколько уже идет большое наступление россиян

Россияне с утра до ночи штурмуют наши позиции

Сейчас ситуация на фронте остается достаточно напряженной. Российские войска уже четвертый месяц ведут интенсивные наступательные действия.

Об этом в интервью ZDF заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Следует отметить, что запись разговора состоялась за несколько дней до его назначения на должность главкома.

"Ситуация на фронте достаточно напряженная и характеризуется ежедневными наступательными действиями противника по нескольким направлениям. Фактически во всей полосе ответственности моей группировки (на момент записи интервью Сырский был командующим ОСУВ "Хортица". — Ред.)", — заявил он.

Главком подчеркнул, что особенно такие напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил цель любой ценой захватить Купянск. По его словам, враг ежедневно утром до глубокой ночи штурмует украинские позиции.

Сырский подчеркнул, что противник еще с 3 октября 2023 года начал глобальное наступление. Он отметил, что враг уже 4 месяца ведет наступление высокой интенсивности.

Напомним, ранее начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российское наступление, которое началось еще 10 октября 2023 года, не может продолжаться вечно. Скоро он иссякнет.