"Ситуація напружена": Сирський розповів, скільки вже йде великий наступ росіян

Росіяни зранку до ночі штурмують наші позиції

Наразі ситуація на фронті залишається доволі напруженою. Російські війська вже четвертий місяць ведуть інтенсивні наступальні дії.

Про це в інтерв'ю ZDF заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Варто зазначити, що запис розмови відбувся за декілька днів до його призначення на посаду головкома.

"Ситуація на фронті доволі напружена і характеризується щоденними наступальними діями противника на декількох напрямках. Фактично у всій смузі відповідальності мого угруповування (на момент запису інтерв'ю Сирський був командувачем ОСУВ "Хортиця". — Ред.)", — заявив він.

Головком підкреслив, що особливо такі напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ. За його словами, ворог щоденно зранку до глибокої ночі штурмує українські позиції.

Сирський підкреслив, що противник ще з 3 жовтня 2023 року розпочав глобальний наступ. Він зазначив, що ворог вже 4 місяці веде наступ високої інтенсивності.

Нагадаємо, раніше начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російський наступ, який почався ще 10 жовтня 2023 року, не може тривати вічно. Скоро він вичерпається.