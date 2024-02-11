Зеленський призначив наступника Сирського: хто тепер командує Сухопутними військами ЗСУ

Раніше він обіймав посаду першого заступника міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський призначив на нову посаду генерал-лейтенанта Збройних Сил України Олександра Павлюка, який раніше працював заступником Міністра оборони. З попереднього місця роботи його було звільнено 10 лютого.

Відповідний указ було опубліковано на сайті президента. Тепер він командуватиме Сухопутними військами ЗСУ замість Олександра Сирського.

До цього Павлюк за рішенням Кабінету міністрів був звільнений із Міністерства оборони. Там він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, Герой України.

З 28 липня 2021 року до 15 березня 2022 року – Командувач Операцією Об’єднаних сил. Під час перебування на посаді посилено організовував заходи щодо підготовки підрозділів у зоні ООС до відображення повномасштабного вторгнення.

Напередодні наступу російських військ за його наказом здійснено переміщення та перегрупування українських підрозділів на сході, розосередження матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів.

З 24 лютого 2022 року керував обороною на сході України. У боях із переважаючими силами російських військ забезпечив утримання лінії оборони.

З 15 березня до 21 травня 2022 року – голова Київської обласної військової адміністрації. Забезпечував організацію оборони та відображення російської агресії у Києві, Київській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Підсумовуючи її, він зазначив, що генерал Залужний іде у відставку. Зеленський зазначив, що настав час міняти військове керівництво країни. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.