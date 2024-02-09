Хто очолить Генштаб замість Шаптали та Сухопутні війська замість Сирського — ЗМІ назвали прізвища

Кадрові перестановки продовжуються

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Керівником Генштабу ЗСУ планується призначити командувача Сил територіальної оборони Анатолія Баргилевича.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела у Міноборони. За словами співрозмовника видання готуються подання про призначення Павлюка та Баргилевича указами президента.

Олександр Павлюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, Герой України. З 28 липня 2021 року до 15 березня 2022 року – Командувач Операцією Об’єднаних сил. Під час перебування на посаді посилено організовував заходи щодо підготовки підрозділів у зоні ООС до відображення повномасштабного вторгнення. Напередодні наступу російських військ за його наказом здійснено переміщення та перегрупування українських підрозділів на сході, розосередження матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів.

З 24 лютого 2022 року керував обороною на сході України. У боях із переважаючими силами російських військ забезпечив утримання лінії оборони. З 15 березня до 21 травня 2022 року – голова Київської обласної військової адміністрації. Забезпечував організацію оборони та відображення російської агресії у Києві, Київській області.

З травня 2022 року по 21 лютого 2023 року – начальник штабу – заступник командувача Сухопутними військами Збройних Сил України; командувач Угруповання сил та засобів оборони Києва. З 21 лютого 2023 року – перший заступник Міністра оборони України.

Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (з 9 жовтня 2023 року). У 2022-2023 pp. начальник штабу східного угруповання військ.

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Підсумовуючи її, він зазначив, що генерал Залужний іде у відставку. Зеленський зазначив, що настав час міняти військове керівництво країни. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.