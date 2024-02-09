Війна — день 716: галас навколо призначення Сирського та погіршення ситуації в Авдіївці

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 9 лютого 2024 року. Напевно, однією з найголовніших новин місяця стала відставка головкома ЗСУ Валерія Залужного, — чутки про неї давно ходили, проте багато хто все ж таки був упевнений, що до цього не дійде. Тепер Збройні сили України очолив генерал-полковник Олександр Сирський. Тим часом ситуація на фронті бажає кращого, особливо напружена обстановка в Авдіївці, де ворог уже заходить у місто і намагається перерізати логістичні шляхи українських військових.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу, а ще одна група БпЛА залетіла на Харківщину з Бєлгородської області РФ, — Повітряні сили ЗСУ.

Ворог просунувся на півночі від Авдіївки, кажуть аналітики DeepState.

Карта бойових дій Авдіївка 09.02.2024

Про те, що відбувалося 6 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 713: окупанти штурмують Авдіївку та націлилися на Куп’янськ

Із ситуацією в Україні за 7 лютого можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 714: військові РФ лізуть до Авдіївки та влаштували нову масовану атаку

Інформацію за 8 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 715: черговий обмін полоненими та призначення нового головкома ЗСУ