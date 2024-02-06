Війна — день 713: окупанти штурмують Авдіївку і націлилися на Куп’янськ

Оперативно про головне за добу

Ще один день Україна зустрічає у стані війни проти російських загарбників. Бойові дії, як і раніше, тривають по всій лінії фронту, а ситуація під Авдіївкою залишається найважчою. У майже оточеному місті росіянам схоже все ж таки вдалося досягти певних успіхів, хоча ця інформація залишається непідтвердженою. Аналітики ж вважають, що російський наступ може повністю видихнутися вже навесні, хоч і зазначають, що Росія хоч і повільно, але все ж таки навчається на своїх помилках.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Під час обстрілів Сумської області 5 лютого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

00:00 Голова ГУР Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 710: Україна отримала досконалі системи ППО та непогано показує себе на фронті

Що було в Україні 4 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 711: у ЗСУ перебої зі снарядами, а росіяни змінюють риторику на "оптимістичнішу"

Інформацію за 2 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 712: окупанти люто штурмують Авдіївку та намагаються зайти через Сумщину