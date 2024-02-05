Ворог зазнає великих втрат, але продовжує атакувати: названо два важкі напрямки на фронті

Окупанти, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку

Минулої доби на фронті збільшилася кількість бойових зіткнень з 66 до 78. Більшість атак сталася на Авдіївському напрямі, який, як і раніше, залишається "гарячим".

Наступним за інтенсивністю боїв вважається Мар’їнський напрямок. Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу у понеділок, 5 лютого.

На Лиманському напрямі українські воїни відбили 3 атаки російських окупантів. Це сталося у районі Тернів Донецької області.

Ще 3 атаки противника були відбиті Силами оборони на Бахмутському напрямку біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямі загарбники не залишають спроб оточити Авдіївку. Українські військові стримують ворога і завдають їм великих втрат як у живій силі, так і в техніці. За останню добу там було відбито 31 атаку в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки.

Ще 13 атак відбито поблизу Тоненького, Північного, Первомайського, Невельського Донецької області.

Також на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

4 атаки були відбиті на Запорізькому напрямку на північ від Приютного та Роботиного.

Водночас на Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. Загарбники зазнають великих втрат, але все ще намагаються вибити наші підрозділи із позицій. За останню добу противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, яка зараз ситуація на фронті.