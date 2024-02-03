Ситуація складна, йдуть важкі бої: командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів про ситуацію на фронті

Генерал наголосив, що збереження життя військових у пріоритеті для України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник відвідав військових, які воюють на Куп’янському напрямку. Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, окупанти намагаються прорвати оборону та захопити місто.

Подробицями Сирський поділився у своєму Telegram-каналі. За словами генерала-полковника, по всій лінії фронту точаться важкі бої, росіяни не припиняють штурмів і регулярно підтягують резерви.

Сирський вислухав доповіді командирів прямо на пунктах управління та провів оперативні наради. Командувач Сухопутними військами разом із підлеглими розглянули можливі сценарії дій росіян виходячи з даних розвідки.

"З метою розв'язання проблемних питань, критично важливих для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - сказав Сирський, але подробиці уточнювати не став.

Він наголосив, що у пріоритеті залишається ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневих поразок, захист підрозділів засобами радіоелектронної боротьби та збереження життя військовослужбовців.

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