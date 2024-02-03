Ситуация сложная, идут тяжелые бои: командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал об обстановке на фронте

Генерал подчеркнул, что сохранение жизни военных в приоритете для Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник посетил военных, которые воюют на Купянском направлении. Ситуация на этом участке фронте остается напряженной, оккупанты пытаются прорвать оборону и захватить город.

Подробностями Сырский поделился в своем Telegram-канале. По словам генерала-полковника, по всей линии фронта идут тяжелые бои, россияне не прекращают штурмов и регулярно подтягивают резервы.

Сырский выслушал доклады командиров прямо на пунктах управления и провел оперативные совещания. Командующий Сухопутными войсками вместе с подчиненными рассмотрели вероятные сценарии действий россиян на основании данных разведки.

"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведен перераспределение сил и средств", — сказал Сырский, но подробности уточнять не стал.

Он подчеркнул, что в приоритете остается эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневых поражений, защита подразделений средствами радиоэлектронной борьбы и сохранение жизни военнослужащих.

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