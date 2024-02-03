В России расстреляли пилота Ту-95: причастен к ракетным ударам по Украине, детали от ГУР (фото)

Выжил ли он, пока неизвестно

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ― майора Олега Стегачева. Он принимал непосредственное участие в нанесении ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам украинцев.

"Указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (в/ч 06987) ― он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей", — сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Точно известно, что Стегачев получил огнестрельные ранения. Информация о том, выжил ли он, — уточняется.

"Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки", — обратились к российским террористам в ГУР.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре в России неизвестные напали на автомобиль пограничного контроля в Брянской области и открыли по нему огонь из автоматов. В результате стрельбы был ранен заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ погиб на месте от полученных травм.