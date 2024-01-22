В Мелитополе кадыровцы едва не расстреляли российского военного: в РФ в ответ призвали убивать чеченцев (видео)

Одним из фигурантов называют любимца Кадырова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области представители чеченского батальона "Ахмат-Восток" избили российского военного. Он остановил их на блокпосту для проверки документов.

Видео стычки опубликовали в Telegram-каналах. На нем видно, как российский военный останавливает автомобиль с военными и просит их показать боевые распоряжения.

После изучения предоставленного документа военный сообщил, что он недействительный. В ответ на это один из чеченцев достал пистолет и бросился с ним на российского военного. В сети утверждается, что это был командир батальона "Восток Ахмат" Ваха Хамбулатов с позывным "Асхаб".

После этого другие чеченские военные также вышли из машины и направили оружие в сторону проверяющего. В этот момент на видео слышны характерные для избиения звуки.

По данным пользователей соцсетей, кадры были сняты на блокпосту российских оккупантов в Мелитополе рядом с ТЦ "Квартал". В то же время, когда именно снято видео, неизвестно.

В свою очередь российский военнослужащий Егор Гузенко, ведущий Telegram-канал "Тринадцатый", назвал кадыровцев "ваххабитами" Он также призвал убивать чеченских военных в случае такого поведения.

"Уважаемые военнослужащие, несущие службу на блокпостах! У вас есть оружие в первую очередь, и когда в вашу сторону идет ваххабит с пистолетом или автоматом, то нужно снять свой автомат с предохранителя и разрядить его в некрасивую, бородатую рожу. Сколько этот тик-ток будет продолжаться? Воевали лучше бы так же, как вы*****етесь в тылу", — написал он.

Напомним, 28 декабря 2023 года во временно оккупированном Мелитополе загорелась частная баня. В ней местные "МЧСники" и коллаборанты праздновали всероссийский День спасателя.