У Мелітополі кадирівці ледь не розстріляли російського військового: у РФ у відповідь закликали вбивати чеченців (відео)

Одним із фігурантів називають улюбленця Кадирова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники чеченського батальйону "Ахмат-Схід" побили російського військового війська. Він зупинив їх на блокпості для перевірки документів.

Відео сутички опублікували у Telegram-каналах. На ньому видно, як російський військовий зупиняє автомобіль із військовими та просить їх показати бойові розпорядження.

Після вивчення наданого документа військовий повідомив, що він недійсний. У відповідь на це один із чеченців дістав пістолет і кинувся з ним на російського військового. У мережі стверджується, що це був командир батальйону "Схід Ахмат" Ваха Хамбулатов із позивним "Асхаб".

Після цього інші чеченські військові також вийшли з машини та направили зброю у бік перевіряючого. У цей момент на відео чути характерні для побиття звуки.

За даними користувачів соцмереж, кадри були зняті на блокпосту російських окупантів у Мелітополі поряд із ТЦ "Квартал". Водночас, коли саме знято відео, невідомо.

Своєю чергою російський військовослужбовець Єгор Гузенко, який веде Telegram-канал "Тринадцятий", назвав кадирівців "ваххабітами" Він також закликав убивати чеченських військових у разі такої поведінки.

"Шановні військовослужбовці, які несуть службу на блокпостах! У вас є зброя в першу чергу, і коли у ваш бік йде ваххабіт з пістолетом або автоматом, то потрібно зняти свій автомат із запобіжника і розрядити його в негарну, бородату пику. Скільки цей тік-ток буде продовжуватися? Воювали краще б так само, як ви*****ся в тилу", — написав він.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула приватна лазня. У ній місцеві "МНСники" та колаборанти святкували всеросійський День рятівника.