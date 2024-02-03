У Росії розстріляли пілота Ту-95: причетний до ракетних ударів по Україні, деталі від ГУР (фото)

Чи вижив він, поки невідомо

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 — майора Олега Стегачова. Він брав безпосередню участь у завданні ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивствах українців.

"Вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) — він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивства наших людей", — повідомили в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Достеменно відомо, що Стегачов отримав вогнепальні поранення. Інформація про те, чи він вижив, — уточнюється.

"Нагадуємо, що на всіх військових злочинців чекає розплата — ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички", — звернулися до російських терористів у ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді в Росії невідомі напали на автомобіль прикордонного контролю у Брянській області та відкрили по ньому вогонь з автоматів. Внаслідок стрілянини було поранено заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковника Сергія Шатия. Співробітник ФСБ загинув на місці від травм.