Оккупанты возобновили наступление на Харьковщине: под прицелом Купянск и еще два населенных пункта (карта)

Харьковщина продолжает стойко обороняться

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

Об этом сообщил в эфире "Телемарафона" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область.

"Да, действительно, наши воины отразили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка", — сказал Синегубов.

Купянск на карте Deepstate

Вышеупомянутые города южнее Купянского направления, но не менее важны. Враг атакует их почти ежедневно, но они полностью контролировали Вооруженными силами Украины.

Синьковка и Табаевка на карте Deepstate

Глава ОВА отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям на Харьковщине.

В эфире он также добавил, что в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе и ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших 20 детей.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОП Владимира Зеленского спрогнозировали будет ли наступления РФ на всю территорию Украины.