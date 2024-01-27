Окупанти відновили наступ на Харківщині: під прицілом Куп’янськ та ще два населених пункти (карта)

Харківщина продовжує стійко оборонятися

На Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

Про це повідомив в етері "Телемарафону" глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область.

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка", — сказав Синєгубов.

Куп'янськ на мапі Deepstate

Вищезазначені міста південніше від Куп’янського напрямку, але не менш важливі. Ворог атакує їх майже щодня, але вони повністю контровалі Збройними силами України.

Синьківка та Табаївка на мапі Deepstate

Голова ОВА зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв на Харківщині.

В ефірі він також додав, що внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, у тому числі й дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОП Володимира Зеленського спрогнозували чи буде наступу РФ на всю територію України.