Росіяни відновили наступ на одному з напрямків: де найбільше атакував ворог (карта)

Українські військові відбили всі атаки

Протягом минулої доби, 24 січня, на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. У порівнянні з 23 січня кількість ворожих атак дещо збільшилася.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 25 січня. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Авдіївському та Лиманському та Мар’їнському напрямках.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу фонду "Повернися живим" Антон Муравейник прогнозує, що перше півріччя 2024 року стане найважчим на фронті, після чого ситуація почне змінюватися. Зберігається ризик того, що Росія знову намагатиметься розширити театр ведення бойових дій.