ЗСУ стримують ворога на двох напрямках: що відбувається на фронті (карти)

На одному з напрямків загарбники намагаються вибити українські підрозділи із позицій

На фронті за останню добу сталося 56 бойових зіткнень. Українські військові продовжують стримувати ворога на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Зазначається, що на одному з напрямків російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій, однак зробити це у них не виходить.

Так, на Мар’їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де сталося 16 атак на добу.

На Авдіївському напрямі українські захисники також стримують окупантів, які не залишають спроби оточити Авдіївку. Воїни тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби було відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької областей.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Сіньківки Харківської області.

На Лиманському напрямі українські війни відбили 4 атаки загарбників у районах Ямполівки, Торського, Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямі відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщеївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито 4 атаки противника на південь від Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог зазнає великих втрат, але не залишає спроби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій. Лише за добу ворог зробив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Антон мурашник зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік. Він назвав, яка частина буде найважчою цього року.