Є одразу кілька умов: у Міноборони розповіли, як має закінчитися війна

Інший шлях, навряд чи, даватиме гарантії

Війна, яку Росія розпочала проти України, має завершитись переговорами. Але у випадку з РФ обов'язковою умовою миру має бути відмова країни-агресора від ядерної зброї.

Необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад Росії. Таку думку висловив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel.

За словами заступника голови Міноборони, всі війни у світі закінчуються переговорами, тож війна РФ проти України не повинна стати винятком.

На думку Гаврилюка, важливо, щоб під час підписання будь-якого документа Росія відмовилась від ядерної зброї. Та війна має завершитись поверненням усіх територій України, але важливо також створити умови, які унеможливлять повторний напад російських окупантів.

Іван Гаврилюк

"Будуть підписані угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава — загроза миру", — зауважив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що наразі мирні переговори між Україною та РФ неможливі, адже у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Аби ця можливість була відновлена, РФ потрібно повністю покинути територію України, змінити політичну еліту, визнати воєнні злочини, а також видати організаторів війни для трибуналу.

Раніше "Телеграф" писав, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність близької перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні. Але для того, щоб відбулись перемовини необхідна готовність РФ та її позитивні наміри з цього питання.