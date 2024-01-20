Є одразу кілька умов: у Міноборони розповіли, як має закінчитися війна
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Інший шлях, навряд чи, даватиме гарантії
Війна, яку Росія розпочала проти України, має завершитись переговорами. Але у випадку з РФ обов'язковою умовою миру має бути відмова країни-агресора від ядерної зброї.
Необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад Росії. Таку думку висловив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel.
За словами заступника голови Міноборони, всі війни у світі закінчуються переговорами, тож війна РФ проти України не повинна стати винятком.
На думку Гаврилюка, важливо, щоб під час підписання будь-якого документа Росія відмовилась від ядерної зброї. Та війна має завершитись поверненням усіх територій України, але важливо також створити умови, які унеможливлять повторний напад російських окупантів.
"Будуть підписані угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава — загроза миру", — зауважив заступник міністра оборони.
Нагадаємо, що наразі мирні переговори між Україною та РФ неможливі, адже у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Аби ця можливість була відновлена, РФ потрібно повністю покинути територію України, змінити політичну еліту, визнати воєнні злочини, а також видати організаторів війни для трибуналу.
Раніше "Телеграф" писав, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність близької перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні. Але для того, щоб відбулись перемовини необхідна готовність РФ та її позитивні наміри з цього питання.