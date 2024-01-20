Есть сразу несколько условий: в Минобороны рассказали, как должна закончиться война

Другой путь, вряд ли, будет давать гарантии

Война, которую Россия начала против Украины, должна завершиться переговорами. Но в случае с РФ обязательным условием мира должен являться отказ страны-агрессора от ядерного оружия.

Необходимо создать механизм, который исключит возможность повторного нападения России. Такое мнение высказал заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.

По словам замглавы Минобороны, все войны в мире заканчиваются переговорами, поэтому война РФ против Украины не должна стать исключением.

По мнению Гаврилюка, важно, чтобы при подписании документа Россия отказалась от ядерного оружия. Но война должна завершиться возвращением всех территорий Украины, и важно также создать условия, которые делают невозможным повторное нападение российских оккупантов.

Иван Гаврилюк

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией поддерживающих Украину государств и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство — угроза миру", — отметил замминистра обороны.

Напомним, что мирные переговоры между Украиной и РФ невозможны, ведь в 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Чтобы эта возможность была восстановлена, РФ следует полностью покинуть территорию Украины, изменить политическую элиту, признать военные преступления, а также выдать организаторов войны для трибунала.

Ранее "Телеграф" писал, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию в Украине. Но для того, чтобы состоялись переговоры, необходима готовность РФ и ее положительные намерения по этому вопросу.