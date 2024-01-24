ВСУ сдерживают врага на двух направлениях: что происходит на фронте (карты)

На одном из направлений захватчики пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций

На фронте за последние сутки произошло 56 боевых столкновений. Украинские военные продолжают сдерживать врага на двух направлениях — Марьинском и Авдеевском.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба. Отмечается, что на одном из направлений российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, однако сделать это у них не выходит.

Так, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где произошло 16 атак за сутки.

На Авдеевском направлении украинские защитники также сдерживают оккупантов, которые не оставляют попытку оцепить Авдеевку. Воины держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, прошедшие сутки было отражено 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой областей.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войны отбили 4 атаки захватчиков в районах Ямполевки, Торского, Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг несет большие потери, но не оставляет попытку выбить украинские подразделения с занятых позиций. Только за сутки враг совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Антон муравейник сделал прогноз по войне в Украине на 2024 год. Он назвал, какая часть будет самой тяжелой в этом году.