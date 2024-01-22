Кулеба назвал оружие, которое способно сделать войну с РФ короче: призвал ЕС передать его

Министр обратил внимание своих европейских коллег на эскалацию воздушного террора России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия. При этом он назвал вооружение, которое напрямую влияет на продолжительность войны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Так, в своем заявлении министр обратил внимание своих европейских коллег на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", NASAMS, IRIS-T и SAMP-T — это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД также назвал оружие, которое поможет Украине нести меньшие потери и уменьшить продолжительность войны.

"Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (действия, — ред.), тем короче будет война", — заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что немецкий генерал рассказал, чего хочет добиться РФ массированными ударами.