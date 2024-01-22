Есть три цели: немецкий генерал рассказал, чего хочет добиться РФ массированными ударами

Очень важным продолжение оказания помощи Украине с ПВО

Россияне с приходом холодов возобновили свои массированные ракетные удары. Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг назвал цели этих атак.

Об этом пишет Kurir. По мнению военного, россияне преследуют три цели.

Первой целью он назвал ослабление украинской ПВО путем перенасыщения.

"А это значит: целенаправленная попытка ликвидации современных западных систем ПВО", — сказал он.

Вторая цель, по мнению Фрейдинга — это деморализация гражданского населения.

"Это дает эффект, когда людям приходится каждую ночь бежать в подвалы, убежища и туннели метро в течение 24 месяцев", — отмечает военный.

И третья цель – дальнейшее разрушение критически важной энергетической и, во все большей степени, оборонной инфраструктуры.

В связи с этим генерал считает очень важным продолжение оказания помощи Украине с ПВО, которую организует "Коалиция ПВО".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел.