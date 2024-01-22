Є три цілі: німецький генерал розповів, чого хоче домогтися РФ масованими ударами

Дуже важливим є продовження надання допомоги Україні з ППО

Росіяни з настанням холодів відновили свої масовані ракетні удари. Німецький генерал Крістіан Фрейдінг назвав цілі цих атак.

Про це пише Kurir. На думку військового, росіяни мають три цілі.

Першою ціллю він назвав ослаблення української ППО шляхом перенасичення.

"А це означає: цілеспрямована спроба ліквідації сучасних західних систем ППО", — сказав він.

Друга ціль, на думку Фрейдінга — це деморалізація цивільного населення.

"Це дає ефект, коли людям доводиться щоночі бігти в підвали, укриття та тунелі метро протягом 24 місяців", — зазначає військовий.

І третя ціль – подальша руйнація критично важливої енергетичної та все більшою мірою оборонної інфраструктури.

У зв’язку з цим генерал вважає дуже важливим продовження допомоги Україні з ППО, яку організує "Коаліція ППО".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Під ударом опинилася низка міст, у тому числі Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл.