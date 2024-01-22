Кулеба назвав зброю, яка здатна зробити війну з РФ коротшою: закликав ЄС передати її

Міністр звернув увагу своїх європейських колег на ескалацію повітряного терору Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів країн Європейського Союзу надати Україні більше зброї. При цьому він назвав озброєння, яке впливає на тривалість війни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України. Так, у своїй заяві міністр звернув увагу своїх європейських колег на ескалацію повітряного терору Росії та закликав їх збільшити та прискорити військову підтримку нашої держави.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T та SAMP-T — це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів", - сказав Кулеба.

Глава українського МЗС також назвав зброю, яка допоможе Україні зазнати менших втрат і зменшити тривалість війни.

"Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів всіх типів і далекобійних ракет з радіусом в 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менше втрати; чим довше радіус (дії, — ред.), тим коротшою буде війна ", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німецький генерал розповів, чого хоче добитися РФ масованими ударами.